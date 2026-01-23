Рязань
Почти 60 000 ребят из 20 регионов РФ поучаствовали в уроках электробезопасности

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают в 20 регионах своей деятельности масштабную работу по профилактике детского электротравматизма. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Одним из наиболее эффективных ее инструментов являются уроки электробезопасности. Энергетики рассказывают детям и подросткам о роли электричества в жизни человека, напоминают им правила использования электроприборов, объясняют значение предупреждающих знаков, обучают приемам оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

За 2025 год специалисты филиалов компаний провели 2 414 занятий по электробезопасности, в которых приняли участие 59 783 человека. Наибольшее количество тематических уроков организовали филиалы Брянскэнерго (400), Тулэнерго (340) и Костромаэнерго (292). Для организации профилактической работы энергетики все более активно используют оригинальные форматы и новые площадки.

Например, в Ижевске на фестивале детских клубов и спортивных секций «Танцующие» сотрудники Удмуртэнерго рассказывали участникам про правила электробезопасности, а также вручали тематические расписания, значки, закладки и магнитики. Каждый желающий мог собрать электронную схему, сфотографироваться с тантамареской электромонтёра и поучаствовать в эстафете, пробежав её в профессиональных ботах.

В Иванове 1 июня в сквере Энергетиков на ул. Парижской Коммуны открылась фотовыставка «Выбирай электробезопасность!». На снимках были изображены правила безопасного поведения дома и на улице. Она работала все лето. Белгородские энергетики создали обучающий ролик для детей «Малыши об электробезопасности» и выпустили книгу «Когда электричество твой друг». В издании в отличие от обычного списка запретов, детям предлагают закрепить полученные знания на практике: разгадать ребус, решить кроссворд, найти отличия, раскрасить картинки, ответить на вопросы теста. «Профилактика детского электротравматизма — это общая задача энергетиков, родителей, педагогов и органов власти.

За 2025 год количество проведенных уроков электробезопасности увеличилось в 2,5 раза. И почти вдвое увеличилось число юных участников наших просветительских мероприятий. Это подтверждает: культура электробезопасности становится важной частью повседневной жизни», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.