Общий срок содержания в СИЗО бывшего губернатора Николая Любимова превысил год

Соответствующая информация опубликована на сайте Первого апелляционного суда общей юрисдикции, который в очередной раз оставил в силе решение о содержании экс-сенатора в следственном изоляторе. Жалобу на решение Мосгорсуда о продлении срока содержания под стражей бывшего губернатора Рязанской области, сенатора Николая Любимова рассмотрели в Первом апелляционном суде общей юрисдикции 22 января. Из-за того, что общий срок содержания в СИЗО экс-чиновника превысил 12 месяцев, материал о продлении ему меры пресечения будет рассматривать Мосгорсуд.

Напомним, бывшему рязанскому губернатору Любимову предъявили обвинение в получении трех взяток на общую сумму 252 миллиона рублей. Подробнее о его уголовном деле можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.