Общий срок содержания в СИЗО бывшего губернатора Николая Любимова превысил год
Напомним, бывшему рязанскому губернатору Любимову предъявили обвинение в получении трех взяток на общую сумму 252 миллиона рублей. Подробнее о его уголовном деле можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.