Древнейшее в мире наскальное искусство обнаружили в Индонезии

Древнейшие образцы наскального искусства обнаружены в известняковых пещерах на острове Сулавеси в Индонезии. Исследование, опубликованное в журнале Nature, сообщает, что красный отпечаток руки создан не менее 67,8 тысячи лет назад. Ученые определили возраст рисунков с помощью уран-ториевого датирования минеральных слоев, образовавшихся поверх изображения, что позволяет установить минимальную датировку пещерной живописи. Одной из уникальных находок является отпечаток с заостренными кончиками пальцев, напоминающими когти.

Древнейшие образцы наскального искусства обнаружены в известняковых пещерах на острове Сулавеси в Индонезии. Исследование, опубликованное в журнале Nature, сообщает, что красный отпечаток руки создан не менее 67,8 тысячи лет назад.

Ученые определили возраст рисунков с помощью уран-ториевого датирования минеральных слоев, образовавшихся поверх изображения, что позволяет установить минимальную датировку пещерной живописи.

Одной из уникальных находок является отпечаток с заостренными кончиками пальцев, напоминающими когти, что может указывать на символическое значение изображения и древних представлениях о связи человека и животных. Археолог Адам Брамм, один из авторов исследования, отметил: «Это самое раннее из известных нам свидетельств того, что люди создавали пещерное искусство любого рода».

Ученые подчеркивают, что данные с Сулавеси «меняют традиционные представления о ранней символической культуре человека», ранее связывавшейся преимущественно с памятниками ледниковой Европы. Это открытие также дополняет картину древних миграций в сторону Австралии и Новой Гвинеи.

Фото: РИА Новости.