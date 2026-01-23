ЦБ России установил курс доллара ниже 76 рублей впервые с 2023 года

Центральный банк России установил официальный курс валют на выходные и понедельник, 26 января. Об этом пишет РБК. Курс доллара составил 75,9246 рублей, что является первым снижением ниже ₽76 с 12 мая 2023 года, когда он находился на уровне ₽75,8846. Курс евро установлен на уровне 89,0589 рублей, что на 26,91 копейки выше прошлого значения в ₽88,7898. Курс юаня составил ₽10,8724, увеличившись на 0,78 копейки по сравнению с предыдущим днем, когда он стоил 10,8646 рублей.

