Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
-15°
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-18°
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.06 / 77.00 23/01 18:25
Нал. EUR 90.26 / 91.00 23/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 469
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 801
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
990
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 118
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ЦБ России установил курс доллара ниже 76 рублей впервые с 2023 года
Центральный банк России установил официальный курс валют на выходные и понедельник, 26 января. Об этом пишет РБК. Курс доллара составил 75,9246 рублей, что является первым снижением ниже ₽76 с 12 мая 2023 года, когда он находился на уровне ₽75,8846. Курс евро установлен на уровне 89,0589 рублей, что на 26,91 копейки выше прошлого значения в ₽88,7898. Курс юаня составил ₽10,8724, увеличившись на 0,78 копейки по сравнению с предыдущим днем, когда он стоил 10,8646 рублей.

Центральный банк России установил официальный курс валют на выходные и понедельник, 26 января. Об этом пишет РБК.

Курс доллара составил 75,9246 руб., что является первым снижением ниже 76 руб. с 12 мая 2023 года, когда он находился на уровне 75,8846 руб.

Курс евро установлен на уровне 89,0589 руб., что на 26,91 копейки выше прошлого значения в 88,7898 руб.

Курс юаня составил 10,8724 руб., увеличившись на 0,78 копейки по сравнению с предыдущим днем, когда он стоил 10,8646 руб.