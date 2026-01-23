Более 19 тысяч жителей Рязанской области искали подработку в 2025 году

В 2025 году более 19,3 тысячи жителей Рязанской области разместили или обновили резюме в поисках дополнительного дохода. Это следует из исследования аналитиков Head Hunter. По данным сервиса, соискатели из Рязанской области составили около 1% от общего числа резюме с целью поиска подработки в Центральном федеральном округе.

Чаще всего дополнительный заработок искали молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет (37%). Далее следуют соискатели 31-40 лет (27%), 41-50 лет (16%), 51-60 лет (5%). Доля подростков 14-18 лет составила 3%, соискателей старше 61 года — 1%.

В самой Рязанской области в 2025 году работодатели разместили более 5,5 тысячи вакансий для подработки. При этом, как отмечают аналитики, компании повышают зарплатные предложения: медианная предлагаемая зарплата по таким вакансиям составила 53,5 тысячи рублей.