Жители Ряжска пожаловались на грязную воду

По словам местной жительницы, грязная вода течет в домах на улице Новоряжской. «Когда же мы увидим чистую воду, ну реально уже надоело, за что мы платим??? Говорят, что летом переключают на полив, сейчас почему такая коричневая и вонючая вода, фильтры опять забились или что?» — написала женщина.