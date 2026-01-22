Wildberries внедрила нейросеть для кратких пересказов отзывов

Wildberries совместно с компанией Russ (РВБ) запустила на маркетплейсе функцию, которая с помощью нейросети кратко пересказывает отзывы покупателей. Об этом сообщает пресс-служба РВБ.

Текст формируется искусственным интеллектом на основе свежих отзывов, выделяя наиболее часто упоминаемые характеристики товара. Пересказы обновляются автоматически при появлении новых отзывов и формируются отдельно для разных вариантов товара, например, размеров или цветов.

Функция тестировалась с весны 2025 года на небольшой группе пользователей и показала положительные результаты. Сейчас она доступна большинству пользователей мобильного приложения и вскоре появится на сайте.

Новый инструмент не влияет на рейтинг товара и не скрывает оригинальные отзывы, пользователи могут оценивать корректность пересказов и сообщать о неточностях.