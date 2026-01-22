Владельцев загородных участков предупредили о массовой атаке мошенников

Мошенники планируют массовые атаки на владельцев загородных участков в России, предупреждают эксперты сервиса Smart Business Alert, передает «Лента. ру».
Они обнаружили утечку данных примерно по 10 тысячам садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), что составляет около 10% от общего числа СНТ в стране.
Эти данные включают название, адрес, ИНН, телефон и электронную почту СНТ. Более 90% адресов электронной почты находятся на бесплатных почтовых сервисах, что увеличивает риск их взлома. Кроме того, почтовые ящики СНТ на таких сервисах могут быть неактуальными. Злоумышленники могут перерегистрировать брошенные адреса и использовать их для обмана.
Отмечается, что мошенники выбрали зиму и весну для своих атак, когда владельцы дач реже посещают свои участки. Это делает проверки информации менее вероятными и увеличивает шансы на успешные мошеннические схемы, такие как подмена контактов и рассылка ложных уведомлений.
Владельцам дачных участков советуют проверять информацию, даже если она поступает с внешне надежных адресов или номеров, через другие каналы связи.