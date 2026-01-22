Владельцев загородных участков предупредили о массовой атаке мошенников

Мошенники планируют массовые атаки на владельцев загородных участков в России, предупреждают эксперты сервиса Smart Business Alert. Отмечается, что обнаружена утечка данных около 10 тысяч СНТ (примерно 10% от всех в стране). В открытых данных есть название, адрес, ИНН, телефоны и электронные почты, причем более 90% почтовых адресов — бесплатные сервисы, что повышает риск взлома и перерегистрации неактивных адресов для обмана. Атаки запланированы на зиму и весну, когда владельцы реже посещают участки, что снижает проверки и повышает шансы мошенников на успешное подмену контактов и рассылку фейковых уведомлений.

Мошенники планируют массовые атаки на владельцев загородных участков в России, предупреждают эксперты сервиса Smart Business Alert, передает «Лента. ру».

Они обнаружили утечку данных примерно по 10 тысячам садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), что составляет около 10% от общего числа СНТ в стране.

Эти данные включают название, адрес, ИНН, телефон и электронную почту СНТ. Более 90% адресов электронной почты находятся на бесплатных почтовых сервисах, что увеличивает риск их взлома. Кроме того, почтовые ящики СНТ на таких сервисах могут быть неактуальными. Злоумышленники могут перерегистрировать брошенные адреса и использовать их для обмана.

Отмечается, что мошенники выбрали зиму и весну для своих атак, когда владельцы дач реже посещают свои участки. Это делает проверки информации менее вероятными и увеличивает шансы на успешные мошеннические схемы, такие как подмена контактов и рассылка ложных уведомлений.

Владельцам дачных участков советуют проверять информацию, даже если она поступает с внешне надежных адресов или номеров, через другие каналы связи.