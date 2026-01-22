В Свердловской области бывший военный убил приятеля в ходе ссоры

В Екатеринбурге следователи задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в лесопарке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В Екатеринбурге следователи задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в лесопарке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, трагедия произошла 6 января. Пропавшего 47-летнего Илью Одушева обнаружили мертвым спустя неделю в Шарташском лесопарке. Тело с полиэтиленовым пакетом на голове находилось под слоем строительного мусора, его нашел случайный прохожий 12 января.

Следствие установило, что к убийству причастен 57-летний знакомый погибшего, участник СВО. В день исчезновения мужчины распивали спиртное в квартире Одушева, между ними произошла ссора, во время которой гость нанес хозяину смертельные побои.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый арендовал автомобиль, вывез тело в безлюдное место и попытался замаскировать его мусором. Мужчину задержали, он дал признательные показания. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: СУ СКР по Свердловской области.