В Рязанской области на берегу Оки установили «природные трубки»

«Мы решили пойти дальше — и в простую функцию добавить смысловой образ: совместить её с другим визуальным мотивом — слухачом Циолковского. Как известно, великий учёный, родившийся в Спасском районе, страдал глухотой и делал себе подобные устройства. Одной из особенностей некоторых был боковой вырез — чтобы не закрывать собеседника и оставаться с ним „лицом к лицу“», — говорится в сообщении.

В Спасске на берегу Оки установили «природные трубки», чтобы слушать звуки фауны. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская серия».

Вырез даёт возможность наблюдать за собеседником и, как считают создатели этих арт-объектов, придаёт им более футуристичный облик.

Фото: «Рязанская серия».