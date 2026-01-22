В Рязани зафиксировали 10-балльные пробки

В Рязани зафиксировали 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты». Вечером в четверг, 22 января, заторы образовались на улицах Краснорядская, Маяковского, Пролетарская, Спортивная, Каширина, Вокзальная, Сенная, Новая, Электрозаводская, Горького, Есенина, на Первомайском проспекте, а также Московском, Михайловском и Северной окружной дороге.