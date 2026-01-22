В Рязани ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год

В Рязани ветерану Великой Отечественной войны Нине Климовой исполнился 101 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава горадминистрации Борис Ясинский поздравил жительницу и подарил цветы и подарок.

Когда началась Великая Отечественная война, Нина Климова окончила восемь классов. Она рыла окопы и делала на предприятии снегоступы для солдат. Параллельно посещала курсы радистов в клубе ОСОАВИАХИМа (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) — так тогда называлось ДОСААФ.

В 1943 году Нину Климову направили для продолжения учебы в Подольск Московской области. После выпуска вошла в одну из групп партизанского отряда «Патриоты». Он действовал в Белоруссии, в июле 1944 года соединился с Красной Армией.

За работу в отряде «Патриоты» Нину Климову наградили медалью «Партизан Великой Отечественной войны» 1 степени.

После возвращения с боевого задания женщину направили на работу в органы госбезопасности в город Полоцк радисткой, а после войны, в 1947 году, в Минск.

Позже она вышла замуж, родила двух сыновей. В 1970-х годах семья вернулась в Рязань, где Нина Климова работала на заводе «Красное Знамя».

Гордума присвоила Нине Климовой звание «Почетный гражданин города Рязани» за проявленные мужество и самоотверженность при защите Отечества.