В Рязани приставы пытались взыскать долги с погибшего на СВО

По данным прокуратуры, рязанец погиб на СВО, однако в отношении него в отделе судебных приставов имелись возбужденные исполнительные производства на общую сумму более 100 тыс. рублей. Прокуратура внесла представление руководителю УФССП России по Рязанской области.