В Рязани приставы пытались взыскать долги с погибшего на СВО
По данным прокуратуры, рязанец погиб на СВО, однако в отношении него в отделе судебных приставов имелись возбужденные исполнительные производства на общую сумму более 100 тыс. рублей. Прокуратура внесла представление руководителю УФССП России по Рязанской области.
В Рязани приставы пытались взыскать долги с погибшего на СВО. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным прокуратуры, рязанец погиб на СВО, однако в отношении него в отделе судебных приставов имелись возбужденные исполнительные производства на общую сумму более 100 тыс. рублей.
Прокуратура внесла представление руководителю УФССП России по Рязанской области.