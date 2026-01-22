В Рязани еще на нескольких улицах отключили холодную воду 22 января

В Рязани еще на нескольких улицах отключили холодную воду в четверг, 22 января. Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Воды не будет с 8:50 до 17:00 по адресам: Окская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп.1, 14, 15; Кальная 95, 107,117; Муромское шоссе 5с; с. Дядьково 3. Также ресурса не будет c 10:00 до 17:00 по адресу: Новоселов 50, 50 корп.1. С 10:00 до 17:00 — по адресам: 1-й Лесной проезд 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/54, 13, 16, 18, 20, 22; 1-й Лесной тупик 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; 1-й проезд Добролюбова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; и другие.

