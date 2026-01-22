В РФ предложили ввести налоговый вычет на свадьбу

Депутат отметил, что расходы на свадьбу для многих пар значительны и могут помешать начать совместную жизнь. Государство должно поддержать их, предложив возврат до 150 тысяч рублей за свадебные расходы. Это поможет студентам и молодым специалистам. Иванов считает, что социальный вычет укрепит институт семьи, утвердит ценность официального брака и положительно скажется на демографии.

Введение налогового вычета для молодожёнов окажет финансовую поддержку молодым семьям. Об этом сообщил NEWS.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

Он отметил, что расходы на свадьбу для многих пар значительны и могут помешать начать совместную жизнь. Государство должно поддержать их, предложив возврат до 150 тысяч рублей за свадебные расходы. Это поможет студентам и молодым специалистам.

Иванов считает, что социальный вычет укрепит институт семьи, утвердит ценность официального брака и положительно скажется на демографии.