Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
3 часа назад
279
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
894
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 870
В РФ предложили ввести налоговый вычет на свадьбу
Депутат отметил, что расходы на свадьбу для многих пар значительны и могут помешать начать совместную жизнь. Государство должно поддержать их, предложив возврат до 150 тысяч рублей за свадебные расходы. Это поможет студентам и молодым специалистам. Иванов считает, что социальный вычет укрепит институт семьи, утвердит ценность официального брака и положительно скажется на демографии.

Введение налогового вычета для молодожёнов окажет финансовую поддержку молодым семьям. Об этом сообщил NEWS.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

Он отметил, что расходы на свадьбу для многих пар значительны и могут помешать начать совместную жизнь. Государство должно поддержать их, предложив возврат до 150 тысяч рублей за свадебные расходы. Это поможет студентам и молодым специалистам.

Иванов считает, что социальный вычет укрепит институт семьи, утвердит ценность официального брака и положительно скажется на демографии.