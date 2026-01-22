В ОП заявили о необходимости ограничений Telegram в России

Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ, высказал мнение о необходимости продолжения ограничений на использование мессенджера Telegram в России, если его администрация не начнет соблюдать российское законодательство. Об этом пишет ТАСС. Он подчеркнул, что обсуждение данной темы стало актуальным после сообщений о возможных нарушениях со стороны Telegram. Машаров отметил, что мессенджер используется не только для обмена сообщениями и звонками, но и как платформа для распространения противоправного контента, включая азартные игры и незаконные ставки на спорт. Он призвал к активному продвижению отечественного мессенджера MAX в качестве альтернативы.

