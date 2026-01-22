В Общественной палате предложили создать отдельные полосы для самокатчиков

В Общественной палате РФ выступили с предложением создать отдельные полосы движения для курьеров и пользователей самокатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Общественной палате РФ выступили с предложением создать отдельные полосы движения для курьеров и пользователей самокатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров заявил, что курьеры и самокатчики сегодня образуют зоны повышенного риска на дорогах. По его словам, выделенные полосы позволят повысить безопасность и снизить число аварий, не мешая пешеходам и автомобилистам.

Машаров отметил, что действующие правила дорожного движения уже содержат необходимые требования, а органы ГИБДД и региональные власти ведут работу по повышению безопасности. При этом создание специальных полос, по его мнению, остается важной мерой для наведения порядка на дорогах.