В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -20

В пятницу, 23 января, в регионе будет облачно. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -20, -15°С, днём составил -16, -11°С.