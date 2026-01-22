В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 22 января

ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые используют в интересах ВСУ, склады хранения боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 224 БПЛА.

В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 22 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

