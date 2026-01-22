В комплекс ГТО хотят включить норматив по управлению дронами

Законопроект, разработанный в ответ на поручение президента Владимира Путина, был представлен на итоговом заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 6 ноября 2025 года. Новую версию нормативов планируется представить до 15 апреля 2026 года.

Анатолий Выборный, зампред комитета по безопасности, заявил, что управление беспилотниками станет важной частью системы безопасности и поможет достичь технологического суверенитета, аналогично владению оружием или компасом в прошлом.

«Таким образом, мы формируем поколение, готовое к вызовам современной высокотехнологичной среды, ведь технологическое превосходство и суверенитет сегодня так же важны, как и физическая подготовка граждан для обеспечения обороноспособности страны», — подчеркнул депутат.