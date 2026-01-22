В Госдуме предложили нанимать участников СВО для охраны школ

«Было бы очень хорошо, если бы на месте номинальных охранников были бы бывшие участники специальной военной операции. Чтобы ребятки хотели им подражать. Было бы хорошо, если в школе психолог был не один на две тысячи ребят, а имел возможность работать с трудными подростками, у которых есть проблемы. Если бы эти проблемы видели родители, то хорошо, если бы они в школу просигнализировали, если бы это был классный руководитель, хорошо, если бы он сделал это», — говорится в сообщении.

В Госдуме предложили нанимать участников СВО для охраны школ. Эту идею озвучила в эфире радио «Говорит Москва» председатель комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

