Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
-11°
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-17°
ЦБ USD 77.52 -0.3 22/01
ЦБ EUR 90.72 -0.48 22/01
Нал. USD 77.00 / 77.20 22/01 16:10
Нал. EUR 90.00 / 91.24 22/01 16:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
3 часа назад
278
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
894
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 869
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили нанимать участников СВО для охраны школ
«Было бы очень хорошо, если бы на месте номинальных охранников были бы бывшие участники специальной военной операции. Чтобы ребятки хотели им подражать. Было бы хорошо, если в школе психолог был не один на две тысячи ребят, а имел возможность работать с трудными подростками, у которых есть проблемы. Если бы эти проблемы видели родители, то хорошо, если бы они в школу просигнализировали, если бы это был классный руководитель, хорошо, если бы он сделал это», — говорится в сообщении.

В Госдуме предложили нанимать участников СВО для охраны школ. Эту идею озвучила в эфире радио «Говорит Москва» председатель комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Было бы очень хорошо, если бы на месте номинальных охранников были бы бывшие участники специальной военной операции. Чтобы ребятки хотели им подражать. Было бы хорошо, если в школе психолог был не один на две тысячи ребят, а имел возможность работать с трудными подростками, у которых есть проблемы. Если бы эти проблемы видели родители, то хорошо, если бы они в школу просигнализировали, если бы это был классный руководитель, хорошо, если бы он сделал это», — говорится в сообщении.