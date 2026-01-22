Рязанская область попала в тройку лидеров по росту инфляции

Рязанская область заняла второе место рейтинга по росту инфляции. Уровень годовой инфляции в регионе составил 7,06%. Первое место в рейтинге заняла Костромская область, где цены на все товары и услуги выросли на 7,43% за 2025 год. Тройку лидеров замкнула Тульская область, где цены за год выросли на 7,02%.