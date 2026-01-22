Россиян предупредил, что мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под игры

По данным МВД, мошенники прячут в играх программу удаленного доступа. Когда человек качает «демо-версию» популярной онлайн игры, он предоставляет мошенникам полный доступ к финансовым операциям на телефоне. Например, жительница Сыктывкара таким образом лишилась около 30 тысяч рублей. Она нашла в интернете демо‑версию игры, перешла по предложенной ссылке и загрузила приложение на смартфон. Получив доступ к финансовому аккаунту, мошенники вывели все ее сбережения.

