Reuters: скачок цен на оперативную память ударит по рынкам смартфонов и ПК

Агентство отметило, что быстрый рост инфраструктуры ИИ поглотил значительную долю мирового рынка микросхем памяти. Производители предпочитают выпускать продукцию для центров обработки данных, а не для потребительских устройств. Samsung, SK Hynix и Micron столкнулись с трудностями в удовлетворении спроса. Аналитики IDC и Counterpoint прогнозируют снижение мировых продаж смартфонов на 2% к 2026 году, ПК — на 5% к 2025-му и игровых консолей — на 4,4%.

В 2026 году ожидается снижение мирового спроса на смартфоны, персональные компьютеры и игровые консоли. Это связано с планами производителей увеличить цены в ответ на резкое удорожание оперативной памяти. Об этом сообщило Reuters.

