Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
3 часа назад
278
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
894
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 869
Reuters: скачок цен на оперативную память ударит по рынкам смартфонов и ПК
В 2026 году ожидается снижение мирового спроса на смартфоны, персональные компьютеры и игровые консоли. Это связано с планами производителей увеличить цены в ответ на резкое удорожание оперативной памяти. Об этом сообщило Reuters.

Агентство отметило, что быстрый рост инфраструктуры ИИ поглотил значительную долю мирового рынка микросхем памяти. Производители предпочитают выпускать продукцию для центров обработки данных, а не для потребительских устройств. Samsung, SK Hynix и Micron столкнулись с трудностями в удовлетворении спроса.

Аналитики IDC и Counterpoint прогнозируют снижение мировых продаж смартфонов на 2% к 2026 году, ПК — на 5% к 2025-му и игровых консолей — на 4,4%.