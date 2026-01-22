Путин: РФ готова передать замороженные в США активы на восстановление в зоне СВО

Москва рассматривает возможность использования замороженных активов России для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности. Он отметил, что Россия могла бы направить $1 миллиард активов, которые были заморожены при предыдущей администрации США, в «Совет мира». Он подчеркнул, что оставшиеся средства из российских активов в США могут быть использованы для восстановления пострадавших регионов, однако это станет возможным только после достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. По словам президента, обсуждение данной инициативы ведется также с представителями американской администрации.

Москва рассматривает возможность использования замороженных активов России для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия могла бы направить $1 миллиард активов, которые были заморожены при предыдущей администрации США, в «Совет мира».

Он подчеркнул, что оставшиеся средства из российских активов в США могут быть использованы для восстановления пострадавших регионов, однако это станет возможным только после достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.

По словам президента, обсуждение данной инициативы ведется также с представителями американской администрации.