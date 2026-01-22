Пенсионер из Рязанской области стал виновником гибели врача из Иванова

Трагедия произошла днем 2 января 2025 года. 71-летний рязанец возвращался из Костромы, где гостил у своих друзей, по дороге Р-132 «Золотое кольцо». По данным следствия, водитель проигнорировал требования дорожной разметки, обозначающей край проезжей части, выехал на обочину, потеряв управление, допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Toyota Isis». В пострадавшей машине находилась семья — муж, жена и их 9-летняя дочь, которые ехали домой из Судогодского района, где встречали Новый год у родственников. От полученных травм 40-летняя пассажирка автомобиля «Toyota Isis» скончалась. Погибшей оказалась заведующая акушерским отделением

22 января 2026 года уголовное дело в отношении 71-летнего жителя Рязанской области направили в суд Владимирской области. Рязанец признал вину.