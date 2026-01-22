Опубликовано время работы катка на стадионе ЦСК в Рязани

Каток на стадионе ЦСК откроется 23 января. Время работы: будние дни — с 15:00 до 21:00; выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00; касса открыта до 20:00. Стоимость билетов (без ограничения времени): взрослый — 250 рублей, детский (с 5 до 14 лет) — 150 рублей. Вход бесплатный: детям до 5 лет и участникам СВО.

Опубликовано время работы катка на стадионе ЦСК в Рязани. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального минспорта.

Время работы:

будние дни — с 15:00 до 21:00;

выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00;

касса открыта до 20:00.

Стоимость билетов (без ограничения времени): взрослый — 250 рублей, детский (с 5 до 14 лет) — 150 рублей. Вход бесплатный: детям до 5 лет, участникам СВО.

Скидка 50% предоставляется:

пенсионерам при наличии удостоверения (женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет);

многодетным семьям;

детям/супругам участников СВО;

психологам, работающим на регулярной основе с участниками СВО и членами их семей.

Стоимость проката коньков составляет:

1 час — 250 рублей;

2 часа — 300 рублей;

Весь день — 500 рублей.

Заточка коньков обойдется в 300 рублей, гардероб (одна ручная кладь) — 30 рублей. Залог за одну пару коньков — 2000 рублей или любой документ на хранение.

Фото: минспорт Рязанской области.