Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
3 часа назад
278
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 566
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
894
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 869
Опубликовано время работы катка на стадионе ЦСК в Рязани
Каток на стадионе ЦСК откроется 23 января. Время работы: будние дни — с 15:00 до 21:00; выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00; касса открыта до 20:00. Стоимость билетов (без ограничения времени): взрослый — 250 рублей, детский (с 5 до 14 лет) — 150 рублей. Вход бесплатный: детям до 5 лет и участникам СВО.

Опубликовано время работы катка на стадионе ЦСК в Рязани. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального минспорта.

Каток на стадионе ЦСК откроется 23 января.

Время работы:

  • будние дни — с 15:00 до 21:00;
  • выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00;
  • касса открыта до 20:00.

Стоимость билетов (без ограничения времени): взрослый — 250 рублей, детский (с 5 до 14 лет) — 150 рублей. Вход бесплатный: детям до 5 лет, участникам СВО.

Скидка 50% предоставляется:

  • пенсионерам при наличии удостоверения (женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет);
  • многодетным семьям;
  • детям/супругам участников СВО;
  • психологам, работающим на регулярной основе с участниками СВО и членами их семей.

Стоимость проката коньков составляет:

  • 1 час — 250 рублей;
  • 2 часа — 300 рублей;
  • Весь день — 500 рублей.

Заточка коньков обойдется в 300 рублей, гардероб (одна ручная кладь) — 30 рублей. Залог за одну пару коньков — 2000 рублей или любой документ на хранение.

Фото: минспорт Рязанской области.