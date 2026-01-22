Опубликовано время работы катка на стадионе ЦСК в Рязани
Опубликовано время работы катка на стадионе ЦСК в Рязани. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального минспорта.
Каток на стадионе ЦСК откроется 23 января.
Время работы:
- будние дни — с 15:00 до 21:00;
- выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00;
- касса открыта до 20:00.
Стоимость билетов (без ограничения времени): взрослый — 250 рублей, детский (с 5 до 14 лет) — 150 рублей. Вход бесплатный: детям до 5 лет, участникам СВО.
Скидка 50% предоставляется:
- пенсионерам при наличии удостоверения (женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет);
- многодетным семьям;
- детям/супругам участников СВО;
- психологам, работающим на регулярной основе с участниками СВО и членами их семей.
Стоимость проката коньков составляет:
- 1 час — 250 рублей;
- 2 часа — 300 рублей;
- Весь день — 500 рублей.
Заточка коньков обойдется в 300 рублей, гардероб (одна ручная кладь) — 30 рублей. Залог за одну пару коньков — 2000 рублей или любой документ на хранение.
Фото: минспорт Рязанской области.