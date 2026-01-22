Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в Рязани в 2025 году
Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в перинатальном центре в Рязани в 2025 году. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Самыми редкими женскими именами стали Аксения, Купава, Парвина, Аида, Лея, Гетта, Элика, Августина, Акилина, Алисия, Тея, Ариэль, Эрика. Мужскими — Гордей, Рафаэль, Родион, Лука, Эмиль, Христофор, Ильян, Аким, Емильян, Адам, Елизар, Марсель.
Самыми популярными стали имена: у девочек — Варвара; у мальчиков — Михаил.
Второе по встречаемости среди женских имен — София. Реже девочек называли Аннами, Василисами и Мариями.
Среди мужских имен второе по популярности — Александр, третье — Максим.