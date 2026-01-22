На заседании в рязанском суде адвокат Грекова потребовала остановки процесса

В Советском районном суде Рязани 22 января прошло заседание по делу бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Об этом пишет «Медиа. Рязань». Адвокат подсудимого подала ходатайство о приостановлении судебного производства в связи со смертью одного из ответчиков, а также о выделении дела в отношении него в отдельное производство. Следующее заседание назначено на 11 февраля. Напомним, бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова признали виновным в шести эпизодах получения взяток и одном эпизоде мошенничества в особо крупных размерах.

