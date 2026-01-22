На трассе М-5 в Рязанской области перевернулась фура

ДТП случилось утром 22 января на 329-м километре федеральной трассы М-5 в Путятинском округе. Водитель не справился с управлением, фуру занесло, развернуло на дороге и унесло в кювет. Отмечается, что фура ехала из Белоруссии в Самару. Водитель не пострадал.

