На двух улицах Рязани отключат холодную воду

В четверг, 22 января, c 09:30 до 18:00 холодной воды не будет по адресам: улица Березовая, дома №№ 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-з, 1-к, 1-л, 1-м, 1-н, 1-и (МБДОУ Детский сад № 43. С 09:00 до 18:00 ресурса не будет по адресам: улица Островского, дома №№ 95, 95 корп.1 (офисные здания), 95 корп.2, 97, 97 корп.1, 99, 99 корп.1.