На 93-м году жизни скончался звезда сериала «Шерлок Холмс», Дональд Дуглас

Известный шотландский актер Дональд Дуглас, прославившийся ролью отца Марка Дарси в культовом фильме «Дневник Бриджит Джонс» и Перси Армитаджа в британском сериале 1964 года «Шерлок Холмс», скончался на 93-м году жизни. Уточняется, что Дональд Дуглас ушел из жизни 14 января в больнице французского города Альби после непродолжительной болезни. Актер оставил значительный след в мире кино, его фильмография насчитывает более 90 работ. Среди наиболее известных проектов — сериал «Корона» и такие классические фильмы, как «Мост слишком далеко» и «Из ада». Он также активно снимался в британском телевизионном кино, включая популярные сериалы «Пуаро», «Доктор Кто» и «Мстители».

Фото: Getty Images/Les Lee.