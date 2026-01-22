МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Его разместили на сайте регионального ведомства. 23 января на территории Рязанской области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками. Жителей просят соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями, — и по возможности не выходить на улицу.

