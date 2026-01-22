Эксперт предупредил россиян об опасности смешивания антифризов

Смешивание разных марок антифриза в системе охлаждения автомобиля может привести к серьезным повреждениям двигателя. Об этом рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук Андрей Дорохов.

По его словам, основа всех охлаждающих жидкостей — этиленгликоль, пропиленгликоль и вода, но ключевую роль играют защитные добавки, предотвращающие коррозию и обеспечивающие смазку помпы. Несовместимость компонентов проявляется уже через 10-15 минут работы двигателя.

Смешивание карбоксилатных, гибридных или силикатных антифризов может вызвать образование осадка, который забивает каналы радиатора и двигателя, а также ускоряет коррозию алюминиевых и стальных деталей. Это снижает эффективность теплоотвода и повышает риск локального перегрева двигателя.

Дорохов рекомендует использовать один тип антифриза, менять охлаждающую жидкость каждые 60-80 тыс. км или раз в три года, а при смене типа проводить двукратную промывку системы. В экстренных случаях допустимо доливать не более 200-300 мл дистиллированной воды, но не антифриза другой марки.