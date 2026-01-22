Девять улиц в Рязани останутся без холодной воды 23 января

Девять улиц в Рязани останутся без холодной воды 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 09:30 до 18:00 23 января холодной воды не будет по адресам:

улица Берёзовая, дома №№ 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н, 1и (МБДОУ Детский сад № 43).

С 09:30 до 13:00 холодную воду отключат на следующих улицах: