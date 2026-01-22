Рязань
Девять улиц в Рязани останутся без холодной воды 23 января
Девять улиц в Рязани останутся без холодной воды 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 09:30 до 18:00 23 января холодной воды не будет по адресам:

  • улица Берёзовая, дома №№ 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н, 1и (МБДОУ Детский сад № 43).

С 09:30 до 13:00 холодную воду отключат на следующих улицах:

  • Гайдара, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 64 (четная сторона);
  • Корнилова, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 64 (четная сторона);
  • Котовского, с дома № 15 по дом № 43 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 20 (четная сторона);
  • Кутузова, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 14 по дом № 44 (четная сторона);
  • Мусоргского, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 66 (четная сторона);
  • проезд Котовского, с дома № 1 по дом № 21 (нечетная сторона);
  • Ушакова, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 64 (четная сторона);
  • Щорса, с дома № 7 по дом № 31 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 32 (четная сторона), а также дома №№ 2а, 2б, 2 В.