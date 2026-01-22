Цены на российскую нефть в Китае снизились

В августе Urals продавался с премией 1 доллар к Brent, а сейчас — с дисконтом 10 долларов за баррель. Экспорт через порты Европы увеличивает затраты и снижает доходы по сравнению с Индией. Китай заинтересован в дополнительных поставках, и объем Urals на танкере достиг рекордных 13 млн баррелей за десятилетие, половина из которых в Аравийском море. В декабре экспорт в Индию упал до минимума за три года, а китайский импорт достиг исторического максимума в 400 тыс. баррелей в сутки.

Из-за значительного сокращения поставок в Индию вследствие санкций США цена на российскую нефть марки Urals при продаже китайским покупателям упала до рекордно низкого уровня. Об этом со ссылкой на источники, участвующие в торговле, сообщило издание Bloomberg.

В августе Urals продавался с премией 1 доллар к Brent, а сейчас — с дисконтом 10 долларов за баррель. Экспорт через порты Европы увеличивает затраты и снижает доходы по сравнению с Индией. Китай заинтересован в дополнительных поставках, и объем Urals на танкере достиг рекордных 13 млн баррелей за десятилетие, половина из которых в Аравийском море. В декабре экспорт в Индию упал до минимума за три года, а китайский импорт достиг исторического максимума в 400 тыс. баррелей в сутки.