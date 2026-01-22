Банк России предупредил о нелегальном кредиторе DigiCash

Банк России выявил признаки нелегальной деятельности онлайн-проекта DigiCash. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Компания предлагает займы в рублях и криптовалюте, но не имеет лицензии Банка России и действует вне правового поля. Клиентов обслуживают через мессенджеры и соцсети, где собирают персональные данные для последующего взыскания долгов.

Регулятор внес проект в предупредительный список и призывает граждан проверять легальность финансовых организаций на официальном сайте Банка России и избегать взаимодействия с нелегалами.