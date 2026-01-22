Рязань
«Автодор»: на платных трассах могут повыситься тарифы
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что компания рассматривает повышение стоимости проезда по своим платным дорогам в 2026 году. Об этом сообщило издание ТАСС.

Петушенко объяснил, что рост стоимости проезда связан с инфляцией и увеличением расходов на дороги. Решение о повышении тарифов будет учитывать экономическое развитие и условия контрактов.

Он подчеркнул, что тарифы будут повышены так, чтобы не снизить поток транспорта. Доходы от платных дорог в прошлом году составили 140 миллиардов рублей, но доля М-4 «Дон» снизилась до 47% из-за роста трафика на М-11, М-12 и ЦКАД.

Отмечается, что в РФ 14 платных дорог, самая протяжённая — М-4 «Дон». В феврале 2025 года тарифы на М-4 выросли на 360 рублей до 4610 рублей, на М-11 — на 320 рублей до 3550 рублей, на М-12 — на 344 рубля до 4825 рублей.