Закон о допуске на дороги беспилотных авто может вступить в силу с 2027 года
Законопроект о допуске беспилотных автомобилей на дороги общего пользования в России вступит в силу 1 сентября 2027 года, если будет одобрен. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на текст соответствующего законопроекта, разработанного Минтрансом.
