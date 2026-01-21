Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.82 0.06 21/01
ЦБ EUR 91.2 1.04 21/01
Нал. USD 78.23 / 78.30 21/01 15:15
Нал. EUR 91.00 / 91.76 21/01 15:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 2026 18:11
1 340
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
814
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 653
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 662
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ВС РФ поразили места запуска БПЛА ВСУ
Кроме того, российские войска поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Украины, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Помимо этого, за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три ракеты большой дальности «Нептун» и 370 БПЛА самолетного типа.

ВС РФ поразили места подготовки и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ. Об этом 21 января сообщили в соцсетях Минобороны.

Кроме того, российские войска поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Украины, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Помимо этого, за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три ракеты большой дальности «Нептун» и 370 БПЛА самолетного типа.