ВС РФ поразили места запуска БПЛА ВСУ

Кроме того, российские войска поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Украины, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Помимо этого, за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три ракеты большой дальности «Нептун» и 370 БПЛА самолетного типа.

ВС РФ поразили места подготовки и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ. Об этом 21 января сообщили в соцсетях Минобороны.

Кроме того, российские войска поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Украины, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Помимо этого, за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три ракеты большой дальности «Нептун» и 370 БПЛА самолетного типа.