В рязанском селе произошел пожар с пострадавшим

Пожар произошел 20 января в 6:52 в селе Дмитриево в Касимовском округе. Загорелся жилой одноэтажный дом. На тушение выезжали пять спецавтомобилей, 12 человек. Огнем поврежден жилой дом. Есть пострадавший, информация о нем уточняется.

В рязанском селе произошел пожар с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

