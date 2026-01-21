В Рязанском районе столкнулись шесть машин, пострадали четверо

ДТП произошло 20 января, примерно в 14.30, на 531-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязанском районе. Столкнулись шесть машин: «Камаз», которым управлял 42-летний житель Мордовии, «Лада Ларгус», «Киа Спортейдж», за рулем которой был 44-летний захаровец, «Киа Рио», под управлением 41-летнего шиловца, а также два автомобиля «Рено Логан», принадлежащих 21-летнему водителю из Костромской области и 20-летнему скопинцу. В результате происшествия за медпомощью обращались водитель «Лада Ларгус», 59-летний житель Михайлова, его 57-летний пассажир, а также водитель «Рено Логан» и его 45-летний пассажир. Полицейские проводят проверку.

