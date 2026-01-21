В Рязанском кожно-венерологическом диспансере завершили ремонт части поликлиники

В Рязанском областном кожно-венерологическом диспансере завершили ремонт левого крыла первого этажа поликлинического венерологического отделения. Об этом сообщили в медучреждении.

В помещениях выполнили косметический ремонт: обновили дизайн с учетом фирменного брендбука, установили новые двери, оборудовали зоны ожидания для пациентов.

Ранее ОККВД присоединился к региональному проекту по брендированию учреждений здравоохранения. В 2025 году в единый визуальный стиль уже оформили Детский клинико-диагностический центр и «бесшовную» регистратуру диспансера. Работы по дальнейшему брендированию учреждения продолжаются.

Фото: ГБУРО Областной кожно-венерологический диспансер.