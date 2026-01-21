В рязанской прокуратуре напомнили о правилах для открытия счета подросткам

С 1 августа 2025 года несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут открыть банковский счет только с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Об этом напомнили в прокуратуре Рязанской области.

Соответствующие изменения внесены в статью 26 Гражданского кодекса РФ. Исключение составляют случаи, когда подросток приобрел полную дееспособность.

Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуратура Московского района Рязани выявила нарушение при проверке по обращению одного из родителей. Банк заключил договор на обслуживание с 14-летним ребенком и выдал ему дебетовую карту без согласия законного представителя.

По итогам проверки в адрес финансовой организации внесли представление об устранении нарушений закона.