В Рязани приняли роды у пациентки с пятым кесаревым сечением

В Перинатальном центре приняли роды у пациентки с пятым кесаревым сечением. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Врачи отмечают, что при увеличении числа кесаревых сечений у одной пациентки растет и риск осложнений. Однако в данном случае все завершилась благополучно. Родилась девочка весом 3330 граммов и ростом 51 см, с оценкой 8/9 по шкале Апгар. Малышка стала четвертым ребенком в семье. На данный момент и мать, и новорожденная чувствуют себя хорошо, их выписали домой.

