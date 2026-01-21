В Рязани несколько улиц остались без воды

В среду, 21 января, с 09:30 холодную воду отключили по адресам: Зубковой 27 корп.4, 27 корп.5, 27 корп.6. Бирюзова 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 3 корп.5, 4 корп.1, 4 корп.2, 4а (МБДОУ Детский сад № 125); Интернациональная 4 корп.2. Подачу ресурса должны вернуть к 17:00.

