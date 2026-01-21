В Рязани мужчина ограбил церковную лавку, чтобы купить наркотики

Инцидент произошел на территории храма в центре города. 30-летний рязанец, находясь под наркотиками, зашел в церковную лавку и попросил работницу показать ему серебряную цепочку. Получив в руки украшение, мужчина пригрозил женщине расправой и скрылся. После этого рязанец продал цепочку случайному прохожему, а вырученные с продажи деньги потратил на наркотики. Отмечается, что ранее мужчину неоднократно судили за хищения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 5 лет колонии.

