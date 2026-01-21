Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
В Рязани экс-зампред правительства Никитин останется в СИЗО до 27 февраля
Прошло очередное заседание по продлению СИЗО по делу о взятках экс-зампреда рязанского правительства Артема Никитина. Заседание по продлению меры пресечения в Советском суде прошло 21 января, где была корреспондент РЗН. Инфо.

В начале заседания из зала суда удалили родственников и знакомых Никитина, которые допрашивались в качестве свидетелей по уголовному делу. Далее следователь ходатайствовал о закрытии судебного заседания из-за возможности раскрыть тайну следствия. Суд постановил закрыть заседание.

Прессу и оставшихся слушателей удалили из зала. Из коридора на заседание вызывали нескольких родственников бывшего чиновника.

Когда судья была в совещательной комнате, Артема Никитина выводили из зала заседаний. Он успел сказать поддерживающим его в коридоре, что «все хорошо», улыбнуться и поцеловать супругу.

Суд постановил продлить бывшему чиновнику Артему Никитину содержание в следственном изоляторе до 27 февраля 2026 года — на один месяц и одни сутки. Всего он проведет в СИЗО год.

Напомним, адвокаты Никитина в прошлые разы настаивали на открытых заседаниях, утверждая, что «вряд ли злесь может появиться тайна следствия, которую надо скрывать от прессы». Тем не менее, в Советском суде, все заседаниях проходили в закрытом режиме.

Бывшему зампреду рязанского правительства Артему Никитину вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получении взяток в особо крупном размере). Следствие выяснило, что их сумма превышает 17 миллионов рублей. Также экс-чиновника обвинили в отмывании денег и имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

По неподтвеожденным данным, показания на подозреваемого Никитина, дал бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, он находится в московском СИЗО.

Подробнее о задержании бывшего заместителя председателя регионального правительства Артема Никитина можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.