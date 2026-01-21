В российских школах начнут обучать сборке и управлению беспилотниками

В российских школах на уроках основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) планируется внедрение обучения сборке и управлению беспилотниками. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на утвержденные правительством перечни оборудования для учебного курса.
Новая программа направлена не только на знакомство с современными технологиями, но и включает элементы начальной военной и медицинской подготовки. В учебных кабинетах будут установлены макеты оружия, тренажеры для оказания первой помощи, средства индивидуальной защиты и элементы полосы препятствий.
Дополнительный перечень оборудования включает более 50 наименований. В числе предусмотренных средств: учебно-методические комплекты по БПЛА, дрон-конструкторы, программно-аппаратные комплексы для пилотирования БПЛА и учебные беспилотники, которые позволят учащимся освоить навыки программирования и управления.