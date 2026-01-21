В России может появиться еще один самозапрет

В Госдуме обсуждается возможность устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх. Об этом 21 января сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Со ссылкой на данные МВД отмечается, что за 10 месяцев 2025 года зафиксировано порядка 1000 преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах. Речь идет о хищении средств в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества. Потерпевшими чаще всего становятся несовершеннолетние. Совокупный ущерб от киберпреступлений против детей превысил 850 млн рублей, заявил председатель Госдумы.

По мнению Володина, введение добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх позволит защитить людей от мошенников.