Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 2026 18:11
1 282
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
802
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 612
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 604
В России может появиться еще один самозапрет
В Госдуме обсуждается возможность устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх. Об этом 21 января сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Со ссылкой на данные МВД отмечается, что за 10 месяцев 2025 года зафиксировано порядка 1000 преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах. Речь идет о хищении средств в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества. Потерпевшими чаще всего становятся несовершеннолетние. Совокупный ущерб от киберпреступлений против детей превысил 850 млн рублей, заявил председатель Госдумы.

